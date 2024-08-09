Появились подробности крушения пассажирского самолета в Бразилии

В СМИ появились подробности крушения пассажирского самолета ATR 72 в бразильском штате Сан-Паулу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал G1.

Согласно имеющейся информации, на борту воздушного судна находились 58 пассажиров, а также 4 члена экипажа. Какой-либо информации о жертвах крушения источник не сообщает, однако в издании уточнили, что на месте происшествия уже работают полиция и спасатели.

В Бразилии разбился пассажирский самолет

Как сообщает Telegram-канал Mash, после падения самолет загорелся. Причиной пожара названа детонация топлива. Кроме того, источник также отмечает, что в аэропорте Infraero, с которого взлетел лайнер, информацию о крушении пока не подтвердили. При этом в сети уже появились кадры с места крушения, заснятые очевидцами.

Ранее стало известно о крушении пассажирского самолета ATR 72 в Бразилии.