Макрон поддержал правительство Британии на фоне антимигрантских протестов

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с премьер-министром Великобритании продолжающиеся в королевстве антимигрантские протесты и столкновения, выразив полную поддержку действиям британских властей. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

"Глава государства начал разговор с выражения самых искренних соболезнований семьям погибших и всему британскому народу в связи с вооруженным нападением в Саутпорте 29 июля, в результате которого погибли люди. Он также решительно осудил насилие и беспорядки, последовавшие за нападением, и выразил свою полную поддержку премьер-министру Великобритании в этом контексте", - говорится в сообщении Елисейского дворца.