В МИД Швейцарии сделали заявление по ситуации в Курской области

Швейцария внимательно следит за развитием ситуации в Курской области. Берн поддерживает контакты со своими посольствами в Киеве и Москве, рассказал РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива.

«Швейцария следит за развитием ситуации и находится в контакте со своими посольствами в Москве и Киеве. Все стороны обязаны строго соблюдать международное право, в частности, международное гуманитарное право и права человека», — отметили в ведомстве.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область сделает мирные переговоры невозможными. По его мнению, дипломатических контактов с Киевом быть не может, пока украинские войска «пытаются захватить хотя бы миллиметр российской территории».

Помимо этого, телеканал CNN заявил, что вылазка украинских войск в Курской области является авантюрой и знаменует отчаяние Киева. По мнению журналистов, решение ВСУ перебросить большую часть своих скудных военных ресурсов через границу с Россией принято в погоне за заголовками.