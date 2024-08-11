Эрдоган принял в Стамбуле сыновей погибшего главы политбюро ХАМАС Хании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле сыновей погибшего главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Абдуссалама и Хеммама.

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«Эрдоган выразил соболезнования в связи с мученической смертью Исмаила Хании. На приёме присутствовали глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын и главный советник президента Сефер Туран», — сообщили в управлении по связям с общественностью турецкого лидера.

1 августа Эрдоган объявил траур в Турции после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Ранее в ООН рассказали, что атаки Израиля на Бейрут и убийство Хании ведут к эскалации на Ближнем Востоке в момент, когда необходимо остановить войну в Газе.