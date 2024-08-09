В Варшаве не поверили, что польские студенты махали флагами России в Нигерии

Заместитель министра иностранных дел Польши Якуб Вишневский отказался верить в то, что задержанные на протестах в Нигерии польские студенты размахивали флагами России.

Об этом пишет РИА Новости.

«В пятницу утром я встретился с временной поверенной из посольства Нигерии в Варшаве и узнал, что, по данным нигерийских источников, эти студенты участвовали в демонстрации, размахивая российскими флагами. Я лично в это не верю», — приводит слова Вишневского агентство.

Он предположил, что задержанные студенты не знали о местных законах и традициях, и попросил дать им возможность вернуться домой.

Ранее сообщалось о задержании на антиправительственных протестах в Нигерии польских студентов с российскими флагами.