В Германии призвали Бербок уйти в срочную отставку

Партия «Альтернатива для Германии» призвала Министра иностранных дел страны Анналену Бербок уйти в срочную отставку. Об этом партия написала в социальной сети X.

По мнению политического движения, Бербок устроила в стране «кумовство» и незаконную выдачу виз мигрантам. Кроме того, министра обвинили в плагиате в написанных книгах, манипуляциях с собственным резюме, «невероятной некомпетентности», а также «наглых отношениях с общественностью».

Глава МИД Германии Бербок нарушила запрет своей же партии

«Она тонет в болоте скандалов с визами и кумовством – и все же она находится у власти, потому что ее поддерживают журналисты, близкие к Партии зеленых. В то время как Христианско-демократический союз Германии потворствует министру иностранных дел зеленых, мы заявляем это громко и ясно: Бербок, как и Хабек, невыносима и должна немедленно покинуть свой пост!», — считают в партии.

Ранее Бербок объяснила возможное размещение ракет США в Германии.