Командир ХАМАС убит при атаке израильского беспилотника в Ливане

Командир палестинского движения ХАМАС Самер аль-Хадж погиб в результате атаки дрона Военно-воздушных сил Израиля на автомобиль в ливанском городе Сайда, сообщает Naharnet. По данным портала, еще один находившийся в машине боец исламского сопротивления получил ранения.

По информации журналистов, аль-Хадж возглавлял службу безопасности в лагере палестинских беженцев Айн-эль-Хильве. Известно, что он расположен на окраине Сайды.

Исраэль Кац призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС

Ранее армия обороны Израиля ликвидировала командира батальона «Аль-Фуркан» палестинского движения ХАМАС Джабера Азиза. Уточняется, что это произошло во время ударов 4 августа по территории двух школ в секторе Газа. ЦАХАЛ назвала его одним из основных организаторов терактов против Израиля. В том числе он, как уверены в стране, был задействован в атаке 7 октября 2023 года. ХАМАС пока не комментировало эту информацию.

До этого глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания стал жертвой обстрела в столице Ирана Тегеране. Удар пришелся прямо по его резиденции. Представители ХАМАС возложили ответственность за его смерть на Израиль. Над мечетью Джамхаран в Тегеране подняли красный флаг в знак призыва к мести за убийство представителя палестинского движения.