В ЕС заявили о начале выхода Венгрии из объединения

Исключение Венгрии из Шенгенской зоны может спровоцировать дальнейшее исключение страны из Евросоюза в целом. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. В начале июля Венгрия опубликовала список стран, которые могут получить двухлетнюю визу. Среди них есть и Россия. После этого в Европарламенте предложили исключить венгерскую страну из Шенгена. Ura.Ru

«Венгрия — это не единственная страна, которая выдает визы белорусам и россиянам», — отметил Туск. Lenta.ru

Согласно правилам Евросоюза, каждая страна может сама определять свою миграционную политику и порядок ее применения. При этом граждане не входящих в ЕС государств, как правило, имеют возможность свободно перемещаться по Шенгенской зоне, включающей 27 стран сообщества, а также Норвегию и Швейцарию. ТАСС