Харрис высмеяли за двухминутную пресс-конференцию

Кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис высмеяли за первую пресс-конференцию после начала предвыборной кампании. Об этом сообщает Fox News.

«Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп потратил бесконечное количество времени, отвечая на любые, даже неудобные вопросы прессы. Он целыми днями давал радиоинтервью и говорил с репортерами по телефону. А две минуты — это лучшее, на что способна Камала? Примут ли СМИ эти крохи?» — передает телеканал.

Авторы материала отметили, что Харрис ответила «всего на несколько вопросов» на взлетной полосе аэропорта во время предвыборной кампании в Мичигане, в то время как днем ранее Трамп провел продолжительную пресс-конференцию.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис не дает интервью, чтобы скрыть свою некомпетентность. Он добавил, что в случае победы кандидата от Демпартии «Америка будет уничтожена».