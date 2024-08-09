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Минобороны РФ заявило о переброске резервов в Курскую область

Ракетные системы залпового огня РСЗО «Град», артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника направлены для наращивания сил в Суджанском районе Курской области. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало кадры выдвижения подразделений Вооруженных сил РФ в Курской области для наращивания сил, ведущих бои с украинскими формированиями.

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В «Склифе» рассказали о состоянии Поддубного

Состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного пока без динамики. Оно тяжелое, но стабильное. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил директор НИИ Склифосовского, врач-нейрореаниматолог Сергей Петриков.

— В настоящий момент состояние пациента без существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками, оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм, — передает слова Петрикова «Известия».

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Россия усилила сокращение добычи нефти

Министерство энергетики сообщило, что Россия в июле сократила добычу нефти по сравнению с июнем, превысив целевые показатели сделки ОПЕК+ на 67 тыс. баррелей в сутки.

"В июле добыча в России еще больше сократилась по сравнению с июнем, превысив целевые показатели на 67 тыс. баррелей в сутки из-за разовых проблем с графиком поставок, уровни в августе и сентябре должны это исправить", - сообщили в Минэнерго.

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Петров занял четвертое место в финале соревнований каноэ-одиночек на ОИ-2024

© Федерация гребли на байдарках и каноэ России

Российский спортсмен Захар Петров, выступающий в нейтральном статусе, занял четвёртое место в финальной гонке соревнований каноэ-одиночек на дистанции 1000 м в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

Это последнее соревнование на Играх в Париже, в котором участвовал представитель России.

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Пользователи Signal сообщили о сбоях в работе сервиса

В работе мессенджера Signal произошел сбой. Об этом сообщили пользователи «Сбой.рф».

Жалобы на работу приложения начались утром 9 августа. Пользователи оставили более 1,8 тысячи сообщений о сбоях в работе сервиса.

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Собчак похвасталась жильем в Эмиратах

Журналистка Ксения Собчак заявила, что гордится своей квартирой в Дубае за 120 млн. Об этом стало известно в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

В марте 2022 года Ксения приобрела недвижимость в Дубае за 120 млн рублей. Трехкомнатная квартира расположена в элитном районе, и за 2 года ее стоимость увеличилась. Недвижимость журналистки стала одной из самых обсуждаемых тем в Сети. По словам Ксении, ей уже «осточертели эти разговоры».

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Кадыров назвал сроки остановки ВСУ в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в скором прекращении действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Свои прогнозы политик дал в комментарии изданию «Чечня Сегодня».

В комментарии изданию Кадыров сказал: «Подождите два-три дня, будут хорошие результаты».

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18-летнюю невесту Лепса обокрали в Ницце

Аврора Киба, 18-летняя невеста 62-летнего эстрадного певца Григория Лепса, заявила, что ее обокрали в Ницце. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Не успела приземлиться и доехать домой, как оранжевый пакет уже украли. Вот вам и Ницца. Будьте аккуратны и бдительны. Тапки были и сплыли», — написала девушка.

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Один из китайских автобрендов объявил о банкротстве

© Unsplash

Китайский бренд Human Horizons подал заявление о банкротстве. Об этом сообщает Wroom.ru.

Компания производит электромобили под маркой HiPhi. Фирму создали несколько лет назад. Минувшей зимой автобренд принял решение об остановке производства автомобилей в связи с финансовыми проблемами. Изначально ожидалось, что бренд будет выпускать дорогие и технологичные электромобили.

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Названы риски главкома ВСУ после атаки на Курскую область

Карьера главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского может зависеть от исхода попытки нападения украинских войск на Курскую область. Об этом пишет журнал The Economist.

Как отмечает издание, атака по российской территории тесно связана с Сырским, который на Украине часто подвергается критике.

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