В США может появиться новый кандидат в президенты

Шансы бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли принять участие в выборах президента США резко возросли за последние несколько дней из-за появившихся в соцсетях предположений о том, что республиканец Дональд Трамп может отказаться от переизбрания. Об этом со ссылкой на данные букмекерской конторы в Великобритании William Hill пишет Newsweek.

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Так, еще 6 августа William Hill предлагала коэффициенты 250/1 (0,4 процента) на то, что Хейли будет избрана президентом, однако уже 8 августа они были снижены до 50/1 (2 процента).

Представитель William Hill предположил, что эти шансы основаны на том, что Никки Хейли заменит Дональда Трампа в качестве кандидата от Республиканской партии, а не будет баллотироваться как независимый кандидат.

«В гонке за пост президента США уже было множество поворотов, и мы можем стать свидетелями еще одного, так как республиканка Никки Хейли набирает популярность», - заявил представитель William Hill Ли Фелпс.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 21 июля действующий глава государства Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и основным претендентом на высший пост от демократов стала вице-президент Камала Харрис. Основным соперником Харрис является кандидат от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп.