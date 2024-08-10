Канада ввела санкции против сына Александра Лукашенко Николая

Канада ввела санкции против сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

Помимо Лукашенок-младшего в санкционные списки попали судьи местных судов, заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Федин и первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Олег Мищенко. Также санкции введены против 16 белорусских предприятий. До этого Великобритания ввела санкции против оборонно-промышленного комплекса Белоруссии и руководителей некоторых исправительных колоний страны.

Под санкции попали Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин, предприятия "СтанкоГомель" и "Рухсервомотор". 10 июля президент США Джо Байден говорил, что Россия перевела свой оборонно-промышленный комплекс на военные рельсы, и НАТО не может себе позволить отстать.