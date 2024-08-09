В ООН отреагировали на гибель мирных граждан при атаке ВСУ в Курской области

Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило об обеспокоенности сообщениями о жертвах среди мирного населения в результате нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область. Эта тема должна быть включена в доклад, который будет опубликован в сентябре, пишет РИА Новости.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. Временно исполняющий обязанности (врио) заместителя губернатора Андрей Белостоцкий накануне заявил, что в результате нападения погибли четыре человека. Он также заверил, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь в полном объеме, ни один раненый в стационарах региона не умер.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел отметила, что ведется сбор информации, и эта тема будет включена в доклад, который опубликуют осенью.

«Очевидно, что коллеги ищут информацию, которую они могут собрать, например, как вы упомянули, через видео в соцсетях. Они сообщат о результатах в следующем периодическом докладе, который будет опубликован в конце сентября», - пояснила она.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в ходе заседания организации, что военнослужащие ВСУ при атаке на приграничные районы Курской области применяют западное оружие и используют «террористические методы».