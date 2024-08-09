Байден разочаровался в Грузии

США разочарованы «антидемократическими действиями» грузинского правительства из-за принятия закона об иноагентах. Об этом в письме президенту Грузии Саломе Зурабишвили написал американский лидер Джо Байден по случаю 16-й годовщины начала военных действий в Южной Осетии, передает ТАСС.

«Я разочарован антидемократичными действиями правительства Грузии и, в частности, принятием закона об иноагентах. Помимо этого, имеют место живые заявления официальных лиц Грузии, что категорически не соответствует нормам членства в Европейский союз (ЕС) и НАТО», — отметил Байден.

При этом президент США добавил, что Вашингтон привержен евроатлантической интеграции Тбилиси, а также защищает «общие ценности», к которым относятся мир, стабильность, свобода и права человека.

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. Он заявил, что закон направлен на укрепление политического, экономического и социального состояния страны к внешнему вмешательству. 31 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решил приостановить помощь Грузии из-за подписания данного документа.