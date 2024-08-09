СМИ: сотни граждан Бангладеш пытаются покинуть страну через границу с Индией

Сотни жителей Бангладеш собираются на границе с Индией в надежде ее перейти и покинуть страну, где на фоне антиправительственных демонстраций вспыхнули столкновения, начались грабежи и разбой. Об этом сообщило агентство PTI.

По данным агентства, 9 августа утром на сухопутной границе Ситалкучи округа Куч-Бихар в Западной Бенгалии возникла напряженность после того, как около тысячи граждан Бангладеш собрались по другую сторону ограждения, пытаясь пересечь границу с Индией и найти убежище.

Эта попытка была пресечена индийскими пограничниками. Толпа предположительно состояла в основном из живущих в Бангладеш индусов. Об аналогичных случаях сообщается и на других участках индийско-бангладешской границы.

Ранее стало известно, что правительство Индии создало комитет для наблюдения за ситуацией на границе с Бангладеш, чтобы обеспечить безопасность своих граждан, проживающих там. Как сообщил портал Bdnews24, днем 9 августа индуистские нацменьшинства устроили в Дакке акцию протеста, требуя обеспечения своей безопасности, предотвращения нападений, создания министерства и комиссии по делам нацменьшинств, предоставления 10% мест в парламенте для представителей национальных меньшинств.