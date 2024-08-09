Обзор ИноСМИ: план Польши по свержению Лукашенко и причина обыска у Скотта Риттера

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Польша готовится к свержению Лукашенко в 2025 году

Предыдущая попытка Варшавы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии провалилась, однако польские власти продолжают кампанию как по разрушению отношений Москвы и Минска, так и по избавлению от белорусской конкуренции на европейском рынке. Об этом пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.

По мнению журналистов, польские политики не откажутся от попыток разорвать союз Белоруссии и России и новый план по свержению президента Александра Лукашенко уже готов, при этом «не исключено, что он будет с применением насилия». Так, в Польше формируются и обучаются военизированные подразделения, состоящие в том числе и из белорусских оппозиционеров - полк им. Кастуся Калиновского, батальон им. Тадеуша Костюшко, а также семь небольших отрядов, так называемых хоругвей. «Основной акцент в обучении делается на выработку навыков организации протестов, манипулирования и управления толпой. Также отрабатывается незаконное пересечение белорусской границы под видом волонтеров», - говорится в статье.

Вэнс решил «потроллить» Харрис

Напарник кандидата в президенты США Дональда Трампа в предвыборной гонке Джей Ди Вэнс не упускает случая уколоть претендента на высший государственный пост от демократов, действующего вице-президента Камалу Харрис, обвиняя ее в нежелании общаться с журналистами, отвечать на вопросы и принимать участие в каких-либо незапланированных мероприятиях. Об этом пишет The Hill.

Также он попросил «проверить» самолет, на котором летает вице-президент, после того, как оказался вместе с Харрис в одном аэропорту в штате Висконсин. «Я решил, что мне стоит заехать и как следует посмотреть на этот самолет, потому что, надеюсь, через несколько месяцев он будет моим», - заявил Вэнс, который займет пост вице-президента, если Дональд Трамп победит на выборах.

Французский генерал усомнился в способности F-16 переломить ситуацию на Украине

Сроки поставок обещанных западными странами Украине самолетов F-16 слишком растянуты и из-за этого истребители никак не смогут изменить баланс сил, «который так и останется в пользу России». Об этом заявил в интервью La Dépêche французский генерал Жером Пеллистранди.

По его словам, на сегодняшний день Киев получил 10 F-16, а всего обещано около 80, поставки которых растянутся на несколько лет и будут проводиться по мере замены европейскими странами старых истребителей на новые. «Надо быть реалистами. Учитывая количество обещанных самолетов и сроки их поставки, эта операция не изменит баланс сил через несколько недель или месяцев, он так и остается в пользу России», - уверен Пеллистранди.

Скотт Риттер связал обыск с высказываниями по Украине

Экс-разведчик США Скотт Риттер связал обыск, проведенный агентами ФБР в его доме, с его высказываниями о политике Белого дома на Украине, заметив, что так правительство пытается его запугать и лишить права на свободу слова. Его слова приводит «ИноСМИ».

«Обыск, похоже, связан с тем, что власти США подозревают нарушение закона «О регистрации иностранных агентов». Скажу вам прямо: я его не нарушал. (…) Вне сомнений, эта ситуация стала следствием моих заявлений о политике США на Украине, из-за моих попыток добиться улучшения российско-американских отношений, добиться установления мира и контроля над вооружениями», - подчеркнул он, заметив, что эта ситуация самым негативным образом скажется на свободе слова в стране.

Африканские страны могут разорвать отношения с Украиной из-за заявлений про Мали

Высказывание представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрея Юсова, о том, что повстанцы в Мали получили от украинцев информацию, которая позволила заманить в засаду бойцов ЧВК «Вагнер» и правительственных сил, а также появившаяся в соцсетях фотография с туарегов с украинским флагом, привели к разрыву отношений между двумя странами. Буркина-Фасо и Нигер вслед за Мали также могут разорвать связи с Украиной, заявил в интервью NRK эксперт Норвежского института международных отношений Бёос.

По его словам, это может произойти, несмотря на то, что уже появились доказательства того, что фотография была изменена и в оригинале нет никакого украинского флага в руках у повстанцев. Однако опрометчивые высказывания представителя украинской разведки уже запустили цепную реакцию и примеру Мали могут последовать и другие страны региона.