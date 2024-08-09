В Британии задержали 11-летнего ребенка за поджог полицейской машины в ходе беспорядков

Мальчик в возрасте 11 лет был задержан за поджог полицейской машины в городе Хартлпул на северо-востоке Англии в ходе антимигрантских беспорядков, сообщил председатель Национального совета начальников управлений полиции Британии Гэвин Стивенс.

По его словам, дети тоже участвуют в беспорядках, самому юному из задержанных 11 лет, передает ТАСС. Стивенс напомнил о важности диалога с детьми и подростками о недопустимости участия в беспорядках.

По данным Sky News, уже около 150 человек по всей Британии обвинены в нарушении общественного порядка. Из них более 25% –люди моложе 21 года.

Ранее в Британии задержали жену чиновника за призывы сжечь отели с мигрантами.