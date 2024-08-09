Медведчук: решение Зеленского пойти на эскалацию грозит сменой власти в Киеве

Украинцы не хотят воевать за нынешний режим, и решение официального Киева пойти на военную эскалацию может стать для него самоубийственным и привести к смене власти. Такое мнение высказал глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В авторской колонке на сайте движения "Другая Украина" он анализирует последствия, к которым может привести решение официального Киева пойти на обострение ситуации и ввести войска на территорию России. Медведчук отмечает, что уже сейчас солдаты массово дезертируют из украинской армии. Он приводит данные немецкой DW, согласно которым только за первое полугодие 2024 года на Украине было открыто почти 29,8 тыс. новых уголовных дел о бегстве военнослужащих из армии. При этом реальные цифры, по данным экспертов, в два-три раза выше, так что можно говорить, что сбежал из войск каждый седьмой, а то и каждый третий военнослужащий ВСУ.

"Получается, что ВСУ все хуже управляется, солдаты, взятые силой на улицах, не хотят умирать за преступный режим, который лишил их свободы. И это явная опасность для [президента Владимира] Зеленского, ведь дезертиры всегда были хорошей средой для военных путчей и переворотов", - пишет политик.

И тогда, по его словам, нужно ждать смены власти в Киеве.

Кроме того, социологи отмечают рост мирных настроений в украинском обществе, продолжает Медведчук. Согласно опросам, 57% опрошенных выступают за переговоры с РФ, 46% считают, что уклонистом быть не стыдно, 40% полагают, что "мобилизация приведет лишь к новым жертвам и не приблизит победы или подписания мирного соглашения".

"И в этой ситуации Зеленский идет на самоубийственное увеличение фронта, которое потребует новых солдат", - продолжает лидер движения. "Более того, он подставляет западных союзников, поскольку западное вооружение уже воюет на территории России. <...> Зеленский понимает, что проигрывает, и хочет втянуть в войну НАТО", - отмечает он.

При этом Медведчук подчеркивает, что, по мнению западных военных аналитиков, украинское наступление в Курской области "не имеет никакого смысла", а выглядит лишь как "грубая трата людей и ресурсов".

Зеленский, по словам политика, пошел на явное безумие, поскольку ситуация внутри страны не способствует увеличению мобилизации и расширению фронта, общество устало от войны, а солдаты истощены и не хотят воевать. В этой ситуации, считает он, Зеленскому остается надеяться только на чудо, "но оно уже произошло".