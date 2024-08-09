Камала Харрис меняет свое происхождение, когда «ей удобно»

Кандидат на президентских выборах от Демократической партии, действующий вице-президент США Камала Харрис, вспоминает о своей национальной идентичности и только тогда, когда «ей удобно». Такое мнение высказал экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, видеозапись слов которого приводит Telegram-канал «Пул №3».

Вице-президент Камала Харрис стала основным претендентом на высший пост от демократов после того, как действующий глава государства Джо Байден 21 июля отказался от участия в предвыборной гонке. Ее родители – иммигранты. Отец политика приехал в США с Ямайки, а мать иммигрировала из южной Индии в конце 1950-х годов.

Вивек Рамасвами напомнил, что его родители были «легальными иммигрантами» из той же южной Индии, откуда приехала и мать Камалы Харрис.

«Многие американцы индийского происхождения в США оскорблены тем, как Камала внезапно отбросила индийско-американскую сторону своей идентичности. Она опиралась на нее, когда баллотировалась в Калифорнии, где проживает много азиатов и индейцев. Поэтому она считала себя таковой, когда это было удобно. Теперь она носит другую идентичность, когда это политически удобно на национальной сцене», - констатировал он.

Ранее Харрис в интервью в утренней программе «The Breakfast Club» заявила, что она «черная и гордится тем, что она черная», и не собирается оправдываться перед теми, кто этого не понимает, пишет Daily Mail Online.

Также она подчеркнула, что не будет тратить время и энергию, защищаясь от обвинений, что она «недостаточно черная», чтобы представлять афроамериканцев в Белом доме.