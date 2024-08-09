Риторика украинских властей сменилась. Глава офиса президента Ермак снова заявил, что Киев не пойдет на компромиссы по территориям, в то время как в конце июля Зеленский допускал проведение референдума по этому вопросу. Украина согласна на перемирие лишь при условии возвращения «оккупированных» территорий, заявил глава офиса президента Андрей Ермак в интервью «Европейской правде». Он подчеркнул, что Киев не готов к компромиссам по вопросу территорий.

«Для нас результат – это победа, это справедливый мир, это восстановление территориальной целостности. Мы не готовы к компромиссам по территориальной целостности и суверенитету», – сказал он.

Ермак отметил, что Киеву нужны гарантии безопасности «относительно каких-то будущих нападений». Кроме того, он заявил, что Украина хочет получить компенсации для восстановления страны и вернуть на родину «всех наших людей», в том числе украинских детей.

«Победа – это наказание военных преступников... Победа – это новая структура безопасности в Европе, где Украина точно будет отыгрывать одну из ведущих ролей», – указал Ермак.

СНОВА НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

Руководство Украины на данный момент не видит смысла в переговорах с Россией, подчеркнул Ермак.

«Мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах вот таких прямых, во-первых, на сегодня не существует. А вообще мы не видим в этом результата, который нужен Украине», – сказал он.

Ермак также заявил, что украинское руководство не согласится на новые минские договоренности.

Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои с ВСУ в Курской области

Подобная категоричная риторика украинских властей началась сразу после того, как ВСУ вторглись на территорию Курской области. До этого президент Украины Владимир Зеленский все чаще заявлял о необходимости переговоров с Россией.

В интервью британскому телевидению 21 июля он допустил возможность дипломатических контактов с представителями России, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на законодательный запрет на переговоры. Об этом же заявил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай.

Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.

Кроме того, Зеленский заявлял и даже настаивал на том, чтобы российская сторона присутствовала на втором «саммите мира» по Украине. Также он не исключал и территориальные уступки.

Так, 31 июля Зеленский допустил возможность проведения референдума по территориальным уступкам России. Он отмечал, этот вопрос может быть решен только народом страны. Зеленский называл вопрос о возможности отказа от части территорий ради завершения конфликта сложным. Вместе с тем президент указывал, что референдум не самый лучший вариант.

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera ранее также допускал, что Украине придется провести референдум для достижения мира. В середине июля он говорил, что Зеленский не сможет прийти к болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа.

ПЛАН ЗЕЛЕНСКОГО И ОТВЕТ РОССИИ НА АТАКУ В ПРИГРАНИЧЬЕ

Издание The Telegraph со ссылкой на утечки платформы Discord.​io сообщило, что Владимир Зеленский планирует «обменять захваченные территории» Курской области на подконтрольные Вооруженным силам РФ районы Харьковской области. Издание утверждает, что Киев рассматривает возможность использования территорий России для укрепления позиции на предстоящих переговорах.

Еще одной целью наступательной операции в приграничье, как полагают в издании, является желание посеять раздор в российском обществе. Указывается, что это также может помочь оттянуть войска от наступления в Донецкой народной республике, где ВС РФ продолжают продвижение.

«Несмотря на первоначальный импульс, продвижение Украины в Курске, скорее всего, будет кратковременным», – говорится в материале.

Между тем российские военные продолжают бои в курском приграничье. Telegram-канал «SHOT» вечером 8 августа со ссылкой на источник сообщил, что батальоны добровольческого корпуса Минобороны РФ и бойцы группы «Вагнера» прибыли в Курскую область и уже вступили в первые бои против ВСУ под Суджей. В Курскую область также прибыл спецназ «Ахмат».

Минобороны РФ 8 августа сообщило, что боевые действия ведут группировка войск «Север», органы ФСБ России и пограничники, подтягиваются резервы. Отмечалось, что используются авиация, ракетные войска, артиллерия. Кроме того, наносятся удары по резервам ВСУ на территории Сумской области.

По данным российского военного ведомства, с момента начала боевых действий в Курской области потери ВСУ составили 660 военных и 82 единицы бронетехники.

В середине июня Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Тогда президент заявил, что для начала переговоров Киев должен вывести ВСУ со всей территории новых регионов РФ – Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Кроме этого, Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести денацификацию и демилитаризацию, а также принять внеблоковый и безъядерный статусы. Также Путин указал, что Киев должен признать статус Крыма, Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Путин упомянул и отмену санкций против Москвы.

Тогда же советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг предложения Путина по мирному урегулированию и заявил, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. По его словам, для Киева такое предложение является отказом от суверенитета. При этом спустя время украинские власти снова заговорили о переговорах, передает «Радиоточка НСН».