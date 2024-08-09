Маск захотел подпалить усы президента Венесуэлы

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что использует космические лазеры против главы Венесуэлы в связи с приостановкой работы соцсети X в стране, передает РИА Новости.

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Напомним, что президент государства в Южной Америке Николас Мадуро обвинил социальную сеть Х (ранее Twitter) в неоднократном нарушении законодательства Венесуэлы. В стране было принято решение приостановить ее работу на десять дней. В сети Х у предпринимателя поинтересовались, собирается ли он прибегнуть к космическим лазерам на этом фоне.

«Мы подпалим ему усы из космоса!» - написал Маск.

Президентские выборы в Венесуэле прошли в конце июля. Николас Мадуро был признан Национальным избирательным советом победителем. Это привело к протестам в стране. В США заявляли, что мировому сообществу стоит признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле.

Ранее Маск в соцсети X резко высказался о кандидате в вице-президенты США от демократов и губернаторе штата Миннесота Тиме Уолце. Бизнесмен назвал его глупцом.