СМИ: экипаж «Титана» знал, что подлодка взорвется

Семья французского исследователя глубоководных морей Поля-Анри Наржоле, который погиб в результате взрыва батискафа «Титан», подала иск на владельца подлодки, пишет The Guardian.

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По данным газеты, в иске говорится о том, что экипаж «Титана» в последние минуты жизни, вероятно, осознавал, что погибнет.

Система безопасности должна была предупредить экипаж о том, что корпус из углеродного волокна трескается под сильным давлением. Это побудило бы капитана сбросить груз и попытаться прервать погружение. Однако предохранительный механизм, сбрасывающий груз, не сработал, отмечается в публикации.

Семья Наржоле обвинила компанию OceanGate, которая изготовила батискаф, в халатности. В иске также сообщается, что подробности о недостатках и дефектах судна были намеренно скрыты.

Родственники погибшего исследователя потребовали от организации $50 млн.

Ранее эксперт предположил, что причиной разрушения «Титана» мог быть дефект корпуса.

В июне 2023 года экипаж батискафа пытался добраться до обломков «Титаника», однако подводный аппарат взорвался.