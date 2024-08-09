Microsoft обвинила иранских хакеров во вмешательстве в выборы в США

Microsoft заявила, что связанные с Ираном хакерские группировки якобы используют подставные новостные сайты для вмешательства в предстоящие выборы президента США. Соответствующий отчет размещен на официальном сайте корпорации.

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В публикации утверждается, что хакеры отслеживают актуальные тренды по темам, связанным с выборами, и распространяют сообщения для оказания влияния на мнение американцев, особенно в колеблющихся штатах. Также они якобы собирают информацию об избирательных кампаниях, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию.

В частности, Microsoft обвинила Иран в создании подставных сайтов с материалами по важным для граждан США темам, которые генерируются с помощью нейросетей. Кроме того, хакеры якобы взломали почту бывшего чиновника и рассылали высокопоставленным американским лицам ссылки, через которые крали информацию об их активности в сети. Например, они попытались войти в почту неназванного экс-кандидата в президенты. Взломанные аккаунты помогают им собирать информацию об оборонном секторе страны, спутниках и сфере здравоохранения.

Напомним, что ранее миссия Ирана в ООН в Нью-Йорке отвергла заявления американской разведки, касающиеся вмешательства страны в ход выборах. Там подчеркивали, что большая часть обвинений выдвигается Соединенными Штатами для придания «искусственного оживления избирательным кампаниям».