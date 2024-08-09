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В ХАМАС заинтересованы в сделке с Израилем до атаки Ирана

Новый глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар заинтересован в прекращении огня до начала возможной атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает израильский телеканал Keshet 12, передает ТАСС.

В ХАМАС заинтересованы в сделке с Израилем до атаки Ирана
© globallookpress.com

По данным источников телеканала, Синвар направил послание руководителям ХАМАС, которые находятся за пределами сектора Газа. В нем он призвал палестинское движение договориться с израильской стороной о прекращении боевых действий в анклаве до потенциальной атаки Ирана и ливанской «Хезболлы» на Израиль.

До этого на Западе, как отмечала газета Wall Street Journal, предположили, что Иран и ливанская группировка «Хезболла» может начать атаку на Израиль «в ближайшие дни».

При этом США предупредили Иран, что его недавно избранное правительство и его экономика могут понести сокрушительный удар, если Тегеран предпримет крупное нападение на Израиль, добавляла газета.

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