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Кисида в годовщину бомбардировки Нагасаки вновь обвинил РФ в ядерных угрозах

Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь раскритиковал Россию в своей речи на памятной церемонии в Нагасаки по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки. Об этом сообщает ТАСС.

"Ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия", - заявил он.

Кисида также отметил, что раскол в международном сообществе по вопросу ядерного разоружения продолжает расти.

Харрис опережает Трампа по уровню поддержки избирателей в США

Опрос американцев показал, что Харрис обходит Трампа по числу желающих проголосовать за нее. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно исследованию cоциологической службы Ipsos, за Камалу Харисс готовы проголосовать 42% опрошенных, а за Дональда Трампа – только 37%.

Меньшая часть опрошенных вызвалась поддержать независимого кандидата Роберта Кеннеди - младшего.

Режим ЧС вводится на территории Липецкого муниципального округа

Глава Липецкой области Игорь Артамонов объявил о введении режима ЧС на территории Липецкого муниципального округа. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

Губернатор рассказал, что режим ЧС вводится для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.

Эвакуации подлежат населенные пункты: Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка.

В США анонсировали подготовку к переговорам о перемирии в Газе

В Белом доме рассказали о скором возобновлению переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

На онлайн-брифинге для журналистов представитель администрации США предупредил о том, что в ближайшие дни может пройти очередной раунд переговоров по ситуации в секторе Газа.

Они могут состояться либо в Дохе, либо в Каире. При этом на брифинге отметили, что возобновление переговоров не означает, что итоговое соглашение будет согласовано сразу.

Над Белгородской областью сбили 29 БПЛА

ВС РФ уничтожили над Белгородской областью 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор региона Вячеслав Гладков, рассказал, что пострадавших в результате атаки нет. Однако в городах Старый и Новый Оскол были зафиксированы повреждения зданий, загорелся ангар на территории промышленного предприятия.

Пожар оперативно ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС.