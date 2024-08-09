Депутат Государственной думы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что ему поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола украинских властей и освободить город. Его слова передает РИА Новости.

"Ко мне поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город. Их надежда только на Россию", - заявил он.

По словам депутата, в Одессе начались преследования и гонения русскоязычного населения, в том числе людей силой мобилизуют, зомбируют антироссийской пропагандой и отправляют на фронт.

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Шеремет также выразил уверенность в том, что "исторически русская Одесса вернется домой". 31 июля мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале выступил против переименований связанных с Россией улиц города.

До этого сообщалось, что украинские власти решили переименовать ряд улиц в Одессе, всего в списке 84 топонима, в том числе Думская площадь, улица Бабеля и бульвар Жванецкого. Отмечается, что улицу Пушкинскую переименуют в Итальянскую, Паустовского — в 28-й бригады, Армейскую — в Независимости, Бунина — в Нины Строкатой, Ильфа и Петрова — в улицу Семьи Глодан, бульвар Жванецкого — в бульвар Военно-морских сил.