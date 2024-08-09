Кисида в годовщину бомбардировки Нагасаки вновь обвинил РФ в ядерных угрозах

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на памятной церемонии в Нагасаки по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки, в очередной раз изложил версию, согласно которой Россия якобы угрожает применением ядерного оружия.

"Ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия", - повторил он формулировку, озвученную тремя днями ранее в ходе мемориальной церемонии по случаю годовщины американской атомной бомбардировкиимы. Кисида также вновь повторил, что раскол в международном сообществе по вопросу ядерного разоружения усиливается.

В Японии призвали США извиниться за атомные бомбардировки

Японские официальные лица, включая Кисиду, регулярно выступают с критикой действий РФ на Украине, периодически повторяя тезис о "недопустимости применения и угроз применения Россией ядерного оружия".

Москва неоднократно отвергала заявления западных стран о якобы существующей "российской ядерной угрозе". В МИД РФ называли такие утверждения лицемерными. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что президент России Владимир Путин никогда, в отличие от Запада, не угрожал ядерной бомбой.

Атомные бомбардировки двух городов были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии.

Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, за один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки превышает 350 тыс.