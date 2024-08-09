СМИ: спецслужбы Ирана вербуют в соцсетях израильтян

Агенты иранских спецслужб вербуют в социальных сетях граждан Израиля для выполнения задач, которые могут нанести ущерб безопасности еврейского государства. С таким утверждением выступила газета The Jerusalem Post со ссылкой на Службу общей безопасности Израиля (ШАБАК).

По ее данным, израильская контрразведка выявила множество фейковых аккаунтов, которые были идентифицированы и затем отслеживались. Кроме того, в группах и каналах в мессенджере Telegram были обнаружены посты с предложением "интересной и увлекательной" работы и обещанием высокой оплаты за ее выполнение. По данным издания, значительное число израильтян, получивших подобные сообщения, воздержались от ответа и сообщили о них в компетентные органы.

ШАБАК заявила, что вместе с другими службами безопасности "продолжит выявлять иранскую деятельность в Израиле, включая попытки проведения операций, направленных на подрыв национальной сплоченности, деморализацию и углубление разногласий в обществе".