Немцы опасаются эскалации конфликта с РФ в случае размещения ракет США в ФРГ

Более половины жителей Германии полагают, что размещение американских ракет на территории ФРГ приведет к дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом Civey по заказу медиагруппы Funke.

Свыше 50% респондентов ответили утвердительно на соответствующий вопрос. 38% опрошенных не считают, что такой шаг вызовет дальнейшую эскалацию. Еще 12% немцев не определились. В то же время социологи выяснили, что 44% респондентов относятся к развертыванию положительно, 42% оценивают это негативно, 14% не смогли высказать своего мнения по этому поводу.

Жители восточных регионов Германии относятся к планам размещения американских ракет в ФРГ более отрицательно, чем граждане на западе страны. Только четверть опрошенных (26%) на востоке Германии поддерживают это, 60% выступают против. На западе ФРГ половина населения (50%) выступает в поддержку такого решения, более трети (36%) - против. Еще 14% участников опроса не имеют четкого мнения на этот счет.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер высказался за проведение всенародного опроса по вопросу размещения ракет США в ФРГ. Половина опрошенных поддерживает предложение Кречмера, 37% респондентов оценивают инициативу отрицательно, 12% не определились. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обосновал такое решение необходимостью сдерживания РФ. 47% участников опроса ожидают сдерживающего воздействия на Россию, 45% придерживаются противоположного мнения, 8% не смогли ответить на поставленный вопрос.

Опрос проводился с 5 по 7 августа. В нем приняли участие 5 003 человека.

Размещение ракет в ФРГ

10 июля пресс-служба Белого дома сообщила, что США начнут размещать с 2026 года на территории ФРГ новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время в Европе. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что эти планы повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации.

28 июля президент РФ Владимир Путин, принимая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, предупредил Вашингтон, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии. Как сообщила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман, правительство ее страны приняло к сведению заявление российского лидера.