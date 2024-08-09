Три страны обратились призывом к Венесуэле

Бразилия, Мексика и Колумбия призвали власти и оппозицию Венесуэлы к переговорам - а также власти этих латиноамериканских стран призвали Национальный избирательный совет (НИС) опубликовать итоги президентских выборов в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав МИД трех стран.

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"Главы МИД Бразилии, Колумбии и Мексики подтверждают свою готовность поддержать усилия по диалогу и поиску взаимопонимания, которые способствуют политической стабильности и демократии в стране", - указано в заявлении.

Уточняется, что бразильские, колумбийские и мексиканские дипломаты призвают НИС опубликовать итоги выборов - с развивкой по избирательным округам. Также главы МИД трех стран призвали политические силы проявлять благоразумие при демонстрациях и мероприятиях. До этого политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что США хотят нанести удар по Венесуэле и ее лидеру Николасу Мадуро за то, что их отрезают от нефтяных месторождений.