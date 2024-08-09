Совбез ООН проведет встречу на тему преступлений ВСУ

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) проведет встречу на тему преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) 13 августа. Об этом сообщило Постоянное представительство России при ООН в Telegram-канале.

«13 августа в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) состоится неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" на тему "Преступления ВСУ и националистических батальонов"», — уточняется в публикации.

Ранее в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область, призвав защитить мирных граждан. До этого в офисе Гутерриша заявили, что ведомство ищет новые данные, чтобы установить виновного в нападении на Курскую область.