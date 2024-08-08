Трамп заявил о потере Вашингтоном уважения России и Китая

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай больше не уважают США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в своем поместье во Флориде. По мнению Трампа, это создает опасную для США ситуацию.

«Наша страна никогда не была в такой опасности, как экономически, так и с внешней точки зрения: Россия нас не уважает. Китай нас больше не уважает», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что практически восстановился после покушения.