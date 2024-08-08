В Пентагоне прокомментировали использование оружия США в Курской области

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Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала использование американского оружия в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Во время брифинга с журналистами Сингх спросили о том, соответствует ли нанесение ударов американским оружием по Курской области политике США. На этот вопрос заместитель пресс-секретаря ответила утвердительно.

При этом Сингх уточнила, что США расценивают действия ВСУ в Курской области как защиту от российских атак с территории области. По ее словам, это соответствует политике США, однако конкретизировать допустимую дальность нанесения ударов она не стала.

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«США по-прежнему не поддерживают нанесение ударов вглубь территории России. <...> (ВСУ — прим. ред.) осведомлены о политике США и о том, что мы поддерживаем», — добавила она.

6 августа силы ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область. В результате в приграничье начались боевые столкновения.