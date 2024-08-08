Трамп допустил новую Великую депрессию в США из-за политики Байдена

Соединенные Штаты из-за политики администрации президента США Джо Байдена близки к экономическому кризису, сравнимому по масштабам с Великой депрессией 1929-1939 годов. Об этом заявил бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на пресс-конференции, которая проходит в его поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Трансляцию мероприятия ведет консервативная медиакомпания RSBN.

"Можно ожидать множества плохих вещей. Мы можем оказаться в депрессии подобной той, что была в 1929 году, это будет страшно, - сказал он. - Ушло много лет, десятилетия, чтобы ее преодолеть, и мы вновь очень близки к этому [Великой депрессии]".

В понедельник ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, по итогам торгов обвалился на 12,4%. Максимальное падение Nikkei в ходе торгов превышало 13%. Следом за Азией и Европой резкое падение котировок произошло и на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индекс S&P 500 снизился на 3% за одну торговую сессию, что стало худшим показателем с сентября 2022 года, индустриальный индекс Dow Jones потерял за день более 1 000 пунктов, а котировки электронной биржи Nasdaq снизились почти на 3,5%.