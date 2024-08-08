В Лондоне украли новую картину Бэнкси

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Неизвестные украли новую картину Бэнкси, которая успела провисеть на одной из улиц Лондона всего несколько часов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что похищение произошло прямо на глазах у прохожих — двое неизвестных унесли картину воющего на Луну волка, которого Бэнкси изобразил на спутниковой тарелке. При этом злоумышленникам пришлось забрать с собой всю тарелку.

Следившие за их действиями лондонцы не успели как-то помешать грабителям. Текущее местонахождение картины остается неизвестным.

Ранее Бэнкси нарисовал в Лондоне сразу несколько новых картин.