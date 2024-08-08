В Лондоне украли новую картину Бэнкси
Неизвестные украли новую картину Бэнкси, которая успела провисеть на одной из улиц Лондона всего несколько часов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что похищение произошло прямо на глазах у прохожих — двое неизвестных унесли картину воющего на Луну волка, которого Бэнкси изобразил на спутниковой тарелке. При этом злоумышленникам пришлось забрать с собой всю тарелку.
Следившие за их действиями лондонцы не успели как-то помешать грабителям. Текущее местонахождение картины остается неизвестным.
Ранее Бэнкси нарисовал в Лондоне сразу несколько новых картин.