Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией

Власти Украины в настоящее время не видят смысла в переговорах с Россией, признал глава офиса президента Андрей Ермак. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновник подчеркнул, что Киев не желает идти на территориальные уступки и не согласится на новые минские договоренности.

«Мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах, вот таких прямых, во-первых, на сегодня не существует. А вообще мы не видим в этом результата, который нужен Украине», — уточнил Ермак.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что украинские официальные лица нередко говорят «противоположные вещи» о мирных переговорах.

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В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с китайским коллегой Ван И заявил о готовности Украины к переговорам с Россией. Он отметил, что диалог должен быть направлен «на достижение справедливого и прочного мира».

В дальнейшем во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, что разговор о переговорах был в теоретическом ключе, не подразумевал немедленную встречу делегаций.