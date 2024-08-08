Стало известно, почему Харрис выбрала Уолца кандидатом в вице-президенты

Кандидат в президенты США Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты, чтобы перетянуть на свою сторону этот колеблющийся штат, сказал в беседе с NEWS.ru американист Борис Межуев. По его мнению, задумка оказалась провальной.

Казалось, выбором представителя от колеблющихся штатов Харрис переведет один из них на свою сторону. Это было для нее электорально важно, но тут был совершен очевидно провальный шаг, — полагает эксперт.

По словам Межуева, позиция Уолца вряд ли сильно отличается от курса действующего президента США Джо Байдена. По этой причине преимущество в колеблющихся штатах пока остается за кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Нет какого-то серьезного расхождения между Уолцем и Байденом по украинскому вопросу. Я думаю, это абсолютная копия Байдена, могут быть лишь минимальные отличия по ближневосточной проблеме, по Саудовской Аравии и так далее, — подчеркнул американист.

Ранее историк и политолог Владимир Можегов выразил мнение, что Уолц, который должен стать вице-президентом США в случае победы Камалы Харрис в президентской гонке, едва ли сможет оправдать возложенные на него надежды демократов. По словам эксперта, для борьбы за власть на высшем уровне мало быть «хорошим парнем» в своем штате.