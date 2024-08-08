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Стало известно, почему Харрис выбрала Уолца кандидатом в вице-президенты

Кандидат в президенты США Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты, чтобы перетянуть на свою сторону этот колеблющийся штат, сказал в беседе с NEWS.ru американист Борис Межуев. По его мнению, задумка оказалась провальной.

Стало известно, почему Харрис выбрала Уолца кандидатом в вице-президенты
© globallookpress.com

Казалось, выбором представителя от колеблющихся штатов Харрис переведет один из них на свою сторону. Это было для нее электорально важно, но тут был совершен очевидно провальный шаг, — полагает эксперт.

По словам Межуева, позиция Уолца вряд ли сильно отличается от курса действующего президента США Джо Байдена. По этой причине преимущество в колеблющихся штатах пока остается за кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Нет какого-то серьезного расхождения между Уолцем и Байденом по украинскому вопросу. Я думаю, это абсолютная копия Байдена, могут быть лишь минимальные отличия по ближневосточной проблеме, по Саудовской Аравии и так далее, — подчеркнул американист.

Ранее историк и политолог Владимир Можегов выразил мнение, что Уолц, который должен стать вице-президентом США в случае победы Камалы Харрис в президентской гонке, едва ли сможет оправдать возложенные на него надежды демократов. По словам эксперта, для борьбы за власть на высшем уровне мало быть «хорошим парнем» в своем штате.

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