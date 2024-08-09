$86.56+0.6194.13+0.29
Почта

Трамп: США совершили ошибку, позволив России и Китаю сблизиться

США сделали ошибку, позволив России и Китаю сблизиться. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде.

Трамп назвал ошибкой США сближение России и Китая
© globallookpress.com
«Они допустили, чтобы эти страны, которые по идее должны враждовать, объединили усилия (…). Это началось при экс-президенте США Обаме и продолжилось при Байдене», — сказал Трамп.

Политик считает, что конфликт на Украине не начался бы в случае его президентства.

До этого Трамп заявил, что Россия и Китай больше не уважают США из-за Байдена.

Новость дополняется.

В мире
Дональд Трамп