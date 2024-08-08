Трамп заявил о близости мира к новой войне

Мировое сообщество подобралось очень близко к началу новой мировой войны из-за некомпетентности действующей американской администрации. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на пресс-конференции в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Трансляцию мероприятия ведет консервативная медиакомпания RSBN.

"По моему мнению, мы очень близки к новой мировой войне. У нас [в администрации президента США Джо Байдена] находятся люди, которые не знают, как с этим управляться, их не уважают во всем мире", - сказал он.

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Трамп добавил, что, по его мнению, кандидаты в президенты и вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис и Тимоти Уолц являются "опасными левыми радикалами".