Министр культуры Словакии назвала причину переезда

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Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова заявила, что ей пришлось переехать из-за журналистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, из-за нападок журналистов и активистов она была вынуждена покинуть дом и переехать. Таким образом она прокомментировала акцию оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», члены которой были недовольны тем, что Шимковичова уволила ряд руководителей Словацкого национального театра и Словацкой национальной галереи. Согласно планам партии, 13 августа активисты устроят велопробег из Братиславы к дому министра в Австрии.

«Хочу предупредить тех, кто собирается <...> из Братиславы в Киттзе, что именно вы подстрекательством — и вы, некоторые журналисты, которые тут сидите, — выгнали меня из моего дома, чтобы я искала новый дом в Словакии и, конечно, адрес я вам не скажу, чтобы вы свой веломаршрут не изменили к моему месту жительства, где подвергли бы опасности меня и моего ребенка только потому, что я делаю свою работу», — заявила она.

Ранее депутат Европарламента от Словакии заявил, что ему угрожали убийством.