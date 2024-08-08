Эксперт рассказал о предложении США, от которого Иран не смог отказаться

Соединённые Штаты приложили огромные усилия, чтобы убедить Тегеран не атаковать Израиль, рассказал в беседе с «Абзацем» арабист Андрей Чупрыгин. Он добавил, что в настоящее время невозможно дать точный прогноз о том, будет ли Иран атаковать Израиль или откажется от акции возмездия.

Ранее в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута погиб высокопоставленный командир «Хезболлы» Фуад Шукр. Кроме того, в гостевом доме в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Руководители Ирана пообещали жестоко и эффективно отомстить за их смерть.

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По данным Чупрыгина, Вашингтон распространил среди стран Ближнего Востока свои новые предложения по окончательному урегулированию проблем в регионе и сейчас Вашингтон ждет отклика.

«Судя по информации, которая поступает из разных источников, американцам удалось заинтересовать иранцев своим предложением, потому что Иран действительно медлит и рассчитывает различные вероятности. Но это не значит, что вероятность нанесения ответного удара по Израилю свелась к нулю», — отметил эксперт.

Аналитик констатировал, что если Тегеран заинтересован в возобновлении переговоров по ядерной сделке и в снятии части санкций, то нынешнее руководство с высокой долей вероятности не будет стремиться к эскалации ситуации с Израилем.