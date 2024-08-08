Риттер заявил о попытках властей США запугать его

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил о том, что власти США хотят его запугать и заставить замолчать. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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По его мнению, давление со стороны Федерального бюро расследований (ФБР) и обвинение в нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA) связано с его взаимодействием с Россией. Он подчеркнул, что обвиняемые сначала получают письменный запрос с требованием ответить на некоторые вопросы, однако сейчас агенты ФБР сразу провели «агрессивный» обыск его дома.

«Они (власти США — прим. "Ленты.ру") пытаются запугать меня, заставить меня замолчать и перестать высказываться на тему России и Украины. Это не сработает», — сказал Риттер.

Ранее в доме бывшего разведчика Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера прошел обыск. Утверждается, что это связано с его сотрудничеством с российскими СМИ.