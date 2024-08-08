СМИ сообщили о готовности оппозиции Сербии к ликвидации Вучича

Сербская газета Večernje novosti опубликовала статью, в которой заявила о том, что представители прозападной оппозиции в стране готовы к ликвидации президента Александра Вучича, а также силовому захвату власти.

Как сообщает издание, 10 августа в Белграде запланированы протесты, которые будут использованы оппозицией для захвата президентского дворца и «запуска украинского сценария». При этом газета считает, что в план оппозиции также входит переложить ответственность за убийство президента на «стихийное народное недовольство».

«На последнем этапе плана на 10 августа организаторы протеста, если посчитают, что на улице собралось достаточное количество тех, кто готов прибегнуть к насилию, предложат присутствующим внезапно двинуться на президентский дворец и в ходе волнений попытаться захватить, а потом убить президента Вучича. Если бы им это удалось, они развернули бы кампанию беспрецедентных масштабов через свои СМИ и симпатизирующие им зарубежные СМИ, целью которой было бы показать, что покушение на самом деле было результатом общего стихийного народного недовольства, а не организованной преступной деятельностью оппозиции и иностранцев», — сообщает Večernje novosti.

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Помимо этого газета отмечает, что на протестах стали «применять очевидную схему провоцирования цветных революций», а также «призыв к повторению ужасов Майдана в Сербии».

«У Сербии впереди несколько судьбоносных дней, которые определят ее будущее. Будет ли страна продолжать развиваться экономически и во всех других отношениях или же "в преддверии цветной революции" она будет вовлечена в ад украинского сценария», — добавили в издании.

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