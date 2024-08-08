Подоляк заявил об улучшении позиции на переговорах из-за атаки на Курскую область

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада» заявил, что атаки на Курскую область могут улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой.

«Если вы идёте на переговоры на условиях России... будут считать, что они доминируют в рамках переговорного процесса», — цитирует его РИА Новости.

По словам Подоляка, позиции Киева на возможных переговорах с Москвой якобы могут улучшиться, если ситуация пойдёт не по российскому сценарию.

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Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский после атаки на Курскую область провёл телефонный разговор с командующим силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.