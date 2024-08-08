В ООН прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время брифинга с журналистами Хак призвал все стороны украинского конфликта обеспечить защиту мирных граждан. Он также добавил, что «все заинтересованные стороны» должны действовать «ответственно».

«Мы призываем все заинтересованные стороны действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения», — заявил он.

Напомним, что 6 августа силы ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область. В результате в приграничье начались боевые столкновения.