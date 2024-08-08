Лидер КНДР Ким Чен Ын снес особняк своей нелюбимой бабушки, пишет Daily Mail. Как сообщают источники, на содержание этой резиденции уходило слишком много средств.

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Как пишут СМИ, Ким Чен Ын приказал снести дом своей бабушки бульдозером. По данным источников, содержание особняка, в котором никто не живет, обходилось слишком дорого для государства.

«Дом располагался на небольшом холме рядом с искусственным озером на реке Хапджанг, в окружении 11 гектаров леса. Он также был защищен защитным ограждением и имел собственные помещения для охранников и других рабочих», — рассказал эксперт по Северной Корее Джейкоб Богл.

Богл напомнил, что Ким Сон Э, бабушка Ким Чен Ына, находилась под домашним арестом по решению Ким Чен Ира — отца нынешнего правителя КНДР. Поводом для этого послужило якобы то, что женщина пыталась протолкнуть в верхние эшелоны власти своего другого сына Ким Пхен Ира, который был отправлен в изгнание.