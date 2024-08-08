Граждан России и Казахстана арестовали в США за кибермошенничество

Правоохранители США арестовали россиянина Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева по обвинению в кибермошенничестве. Соответствующий ордер разместили на правовом портале CourtListener.

© Газета.Ru

По версии следствия, мужчины причастны к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации под названием WWH.

Кублицкого и Ходырева обвиняют в сговоре, целью которого якобы было «владение 15 или более несанкционированными устройств доступа».

Согласно ордеру, подозреваемые были арестованы во Флориде еще 6 августа. Суд назначил первые слушания по их делу на 9 августа.

1 июля в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах.

Среди них был бизнесмен Владислав Клюшин. Его арестовали в марте 2021 года в Швейцарии. Учредителя IT-компании «М13» обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации. Суд присяжных в США признал его виновным, предприниматель до обмена отбывал тюремный срок.

Супруга бизнесмена Жаннетта Клюшина рассказала, что он рад возвращению домой.