План кандидата в президенты США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине за 24 часа неосуществим.

Об этом в программе Hart aber fair на канале Das Erste заявила сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Амира Мохамед Али, – передаёт РИА Новости.

«Заключить сделку за 24 часа – это нереалистичный сценарий», – подчеркнула политик.

При этом она уверен, что подобные заявления Трампа не что иное, как часть предвыборной кампании.

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«Не забываем и про размещение американских ракет на территории Германии, которое приведёт к большей военной эскалации», – резюмировала Мохамед Али.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», экс-чиновник Белого дома по вопросам национальной безопасности Трауп Хеменуэй заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США станет лучшим шансом для завершения конфликта на Украине путём переговоров.