Трамп объяснил, почему Харрис не дает интервью СМИ

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост, отказывается общаться со СМИ, поскольку не знает, что отвечать на их вопросы из-за своей некомпетентности. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Камала отказывается давать интервью, потому что ее команда понимает, что она не способна отвечать на вопросы, как не был способен отвечать на вопросы [президент США Джо] Байден, только по другим причинам. Он был просто "потрепанный", а она просто некомпетентна", - написал он в Truth Social.

Ранее напарник Трампа по предвыборной гонке и кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Харрис "скрыта" от американских СМИ и народа. Он отметил, что она никогда не выступает без подготовленного текста речи и всегда читает с телесуфлера.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Харрис. Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп.