Премьер Японии отменил визит в Казахстан и Узбекистан

Кисида отменил визит в Казахстан и Узбекистан из-за возможного землетрясения в Японии
Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил поездку по странам Центральной Азии из-за угрозы сильного землетрясения.
В ходе турне Кисида должен был посетить Монголию, Казахстан, Узбекистан. При этом в Казахстане Кисида должен был принять во встрече глав государств Центральной Азии, передает ТАСС.
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Премьер добавил, что в ближайшее время все силы правительства будут направлены на мониторинг обстановки и подготовку к прогнозируемому мощному землетрясению в разломе Нанкай.