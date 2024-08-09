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Кисида отменил визит в Казахстан и Узбекистан из-за возможного землетрясения в Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил поездку по странам Центральной Азии из-за угрозы сильного землетрясения.

Премьер Японии отменил визит в Казахстан и Узбекистан
© globallookpress.com

В ходе турне Кисида должен был посетить Монголию, Казахстан, Узбекистан. При этом в Казахстане Кисида должен был принять во встрече глав государств Центральной Азии, передает ТАСС.

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Премьер добавил, что в ближайшее время все силы правительства будут направлены на мониторинг обстановки и подготовку к прогнозируемому мощному землетрясению в разломе Нанкай.

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